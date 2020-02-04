Стаховський програв французу Ерберу на турнірі ATP в Монпельє
Укрінформ
Перша "ракетка" України Сергій Стаховський не зміг подолати перше коло на турнірі Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) Open Sud de France в Монпельє (Франція) із призовим фондом €606,35 тис.
У матчі за вихід до другого раунду змагань Стаховський (№153 в рейтингу ATP) за півтори години поступився французу П'єру-Югу Ерберу (№67) - 2:6, 5:7, повідомляє Укрінформ.
Суперники вчетверте зустрілися в очному протистоянні, в якому киянин зазнав четвертої поразки.
Open Sud de France триватиме до 9 лютого.
Торік турнір ATP в Монпельє виграв француз Жо-Вілфрід Цонга.