Управління та фінанси: Шумілін розповів про суть спортивної реформи

Управління та фінанси: Шумілін розповів про суть спортивної реформи

Укрінформ
Основною суттю Стратегії розвитку спорту та фізичної активності до 2032 року є зміцнення принципів управління та фінансування спорту.

Про це розповів в інтерв'ю Укрінформу заступник міністра МКМС Володимир Шумілін.

"Основна суть реформи (Стратегії розвитку спорту та фізичної активності до 2032 року - ред.) - змінити принципи управління та фінансування спорту. Держава має передати спортивним федераціям права на управління видом спорту, але при цьому – сформувати й профінансувати запит на здоров’я нації та престиж країни. Якщо ж говорити в цілому, то нам, по-перше, потрібні здорові люди, а по-друге – нам потрібен спортивний престиж, тобто медалі. Це можна назвати державним замовленням. Тобто, з нас – фінансування національних збірних, а з вас – виконання замовлення: результати, перемоги, медалі", - зазначив він.

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Як повідомляв Укрінформ, 21 січня очільник МКМС Володимир Бородянський разом зі своїм заступником Володимиром Шуміліним презентували Стратегію розвитку спорту та фізичної активності до 2032 року.

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