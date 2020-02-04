УХЛ: «Крижані Вовки» розгромили «Динамо»

Хет-трики в активі нападників киян Дениса Мостового та Іллі Чуйкова.

В перенесеному матчі 31-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Крижані Вовки» (Київ) перемогли вдома «Динамо» (Харків) 12:0. Про це повідомляє Укрінформ.

Київські «Крижані Вовки» вдома дуже впевнено обіграли харківське «Динамо» 12:0. Столичний клуб й надалі посідає в УХЛ 5-е місце, набравши 17 очок. У господарів шайби закинули: Мостовой (тричі), Гіндулін (двічі), Чуйков (тричі), Алдамжаров, Мкртчян, Маландін, Дворник.

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук» - 80 (32). На другому місці «Донбас» - 71 (32). «Дніпро» третій - 69 (33). «Білий Барс» посідає четверту позицію – 47 (32).

Нагадаємо, в центральному матчі 33-го туру УХЛ «Білий Барс» (Біла Церква) програв вдома «Дніпру» (Херсон) 1:5.