Збірна України з футзалу зіграла внічию з французами у відборі на чемпіонат світу

Футзалісти національної збірної України невдало виступила в елітному раунді відбору на чемпіонат світу 2020 року.

"Синьо-жовті" після поразок від сербів (2:5) та іспанців (1:3) у заключному матчі кваліфікації зіграли внічию з французами - 2:2 і не поїдуть на світову першість, повідомляє Укрінформ.

У матчі з французами у складі українців відзначилися Сергій Журба (7-а хвилина) та Олександр Педяш (29).

Перше місце у групі В елітраунду господарі турніру серби розіграють з іспанцями.

Турнірне становище: Сербія - 6 очок (після 2-х ігор), Іспанія - 6 (2), Франція - 1 (3), Україна - 1 (3).

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За регламентом змагань переможці груп (загалом в елітраунді чотири квартети) напряму потраплять на чемпіонат світу. Команди, які посядуть друге місце, вийдуть до плей-офф, де будуть розіграні ще дві путівки на мундіаль. Стикові матчі заплановані на 9-те та 12 квітня.

Фінальна частина чемпіонату світу з футзалу пройде у Литві з 12 вересня по 4 жовтня.