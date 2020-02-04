До тренерського штабу збірної України з футболу увійшов італієць Аззалін

У тренерському штабі національної футбольної збірної України поповнення.

Одним із наставником команди Андрія Шевченка перед Євро-2020 став 34-річний італійський фахівець Андреа Аззалін, повідомляє Sport Arena.

За інформацією видадання, італієць відповідатиме за фізичну підготовку футболістів. Умови угоди, як і її тривалість не розголошуються.

Аззалін - відомий фахівець. Свого часу він входив до тренерських штабів команди Італії U21, збірної Греції, Монако, французького "Нанта". Андреа був помічником Клаудіо Раньєрі в англійському "Лестері". Він, зокрема, працював з командою в чемпіонський для "Лестера" сезон в АПЛ.

Аззалін закінчив Малинський університет і, за даними ЗМІ, був улюбленим учнем відомого фахівця Енріко Арселлі.

Збірна України у березні проведе два виїзні товариські матчі проти Франції (27 березня) та Польщі (31 березня). У травні команда Андрія Шевченка зустрінеться з Кіпром удома.

На чемпіонаті Європи-2020 Україна зіграє у групі C, де її суперниками будуть Нідерланди та Австрія. Четверта команда квартету визначиться після весняних матчів плей-офф Ліги націй.