Участь Костюк у Кубку Федерації під питанням - тенісистка травмувалася на тренуванні

Марта Костюк не змогла завершити сьогоднішнє тренування у складі збірної України напередодні матчів Кубка Федерації в Таллінні (Естонія).

Тенісистка підвернула ногу під час парної гри у вівторок, 4 лютого. Про це у коментарі порталу “Великий теніс України” повідомив капітан збірної України в Кубку Федерації Михайло Філіма.

Він зазначив, що наразі не зрозуміло, наскільки серйозними будуть наслідки інциденту.

Марта Костюк підвернула ногу під час тренування в парі з Лесею Цуренко і не змогла продовжити заняття на корті. За словами лікарів, спочатку побоювання були набагато серйознішими, ніж через деякий час.

Наразі точних прогнозів щодо участі Марти Костюк в матчах Кубка Федерації немає. Остаточно ситуація проясниться завтра.

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Нагадаємо, Марта Костюк замінила у заявці збірної України в матчах Кубка Федерації Катерину Козлову, яка не зможе взяти участь у змаганнях через травму.

Збірна України грає у Першій групі Євро-Африканської зони. 6 лютого українки зустрінуться зі збірною Болгарії, 7 лютого - збірною Хорватії.