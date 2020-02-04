Карлос де Пена забив м’яч бісіклетою на тренуванні “Динамо” в Белеку

Футболісти київського клубу “Динамо” продовжують тренування у Белеку (Туреччина).

Ранкове тренування 4 лютого було присвячене роботі з м'ячами, а угорський півзахисник “Динамо” Карлос де Пена відзначився на ньому голом бісіклетою — через себе. Про це повідомляє клубна пресслужба.

Заняття підопічні Олексія Михайличенка розпочали з відпрацювання коротких і середніх передач в русі, при цьому гравці були згруповані біля кількох стійок і рухалися по черзі, як в естафеті. Захоплюючими видалися матчі 7 на 7 на невеликому полі з гандбольними воротами.

До загальної групи повернувся Назарій Русин, а Микита Бурда, Віктор Циганков і Артем Шабанов займаються за індивідуальною програмою під керівництвом тренера-реабілітолога.

Завтра “Динамо” зіграє перший контрольний матч на другому тренувальному зборі — проти "Олімпії" (Любляна, Словенія).