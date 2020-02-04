ФК "Десна" програв "Словану" на турецькому зборі
Укрінформ
Футболісти чернігівської "Десни" провели у вівторок черговий спаринг на зборі в Туреччині.
Команда Олександра Рябоконя поступилася представнику вищого дивізіону чемпіонату Чехії клубу "Слован" (Ліберець) - 1:2, повідомляє Укрінформ.
В українській команді відзначився Владислав Калитвинцев (7-ма хвилина), у суперників - Імад Рондич (17, 37).
У попередніх поєдинках турецького збору чернігівці перемогли азербайджанський Нафтчі (2:1), а також зіграли внічию з австрійським "Гартбергом" (1:1) та боснійським клубом "Сараєво" (0:0).