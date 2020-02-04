У Слов'янську проходить турнір із плавання серед дітей з обмеженими можливостями

У Слов'янську Донецької області проходить турнір з плавання серед дітей з обмеженими можливостями «Повір у себе», учасники турніру представляють 12 регіонів України.

Про це 4 лютого в Facebook повідомив радник секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу Сергій Сівохо.

«12-й обласний турнір з плавання серед дітей з обмеженими можливостями «Повір у себе» в Слов'янську. 160 учасників із 12 регіонів України», - написав Сівохо.

Він зазначив, що, за неофіційними даними, уздовж лінії зіткнення на Донбасі живе 7 тисяч дітей з інвалідністю.

За словами Сівохо, цей турнір - унікальна знакова подія - він дарує дітям з обмеженими можливостями шанс.

Сівохо додав, що він радий був підтримати юних спортсменів. «Хлопці, ви - супергерої з суперсилою. Впевнений, що вже за кілька років про ваші спортивні успіхи знатимуть по всьому світу», - написав він.