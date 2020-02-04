У Житомирі розпочався чемпіонат України з футзалу серед Десантно-штурмових військ (ДШВ), який триватиме до 7 лютого.

Про це інформує Житомирська облдержадміністрація.

«У Житомирі розпочався чемпіонат України з футзалу серед Десантно-штурмових військ. Змагання триватимуть чотири дні – з 4 до 7 лютого 2020 року. Сьогодні на учасників очікує 9 ігор», - йдеться у повідомленні.

За словами голови Асоціації футзалу Житомирської області Віктора Тарана, за результатами цих змагань надалі формуватимуть збірну команду ДШВ, яка візьме участь у чемпіонаті Збройних сил України з командами інших родів військ.

У Житомирі стартував чотириденний чемпіонат України з футзалу серед десантників / Фото: Житомирська ОДА

У чемпіонаті беруть участь 9 команд із різних регіонів країни.

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Зазначається, що це п’ятий такий чемпіонат серед військовослужбовців ДШВ. Перші змагання 2016 року проходили в Житомирі, далі два роки поспіль у Миколаєві, а потім - у Святогірську.