ЗМІ дізналися, чому Кадара вивели з основного складу “Динамо”

Учора ввечері стало відомо, що угорський центральний захисник київського футбольного клубу “Динамо” переведений до молодіжного складу команди.

Як стало відомо Dynamo.kiev.ua, причиною тому послужила його неприйнятна поведінка на вечірньому тренуванні команди під час другого збору в Белеку (Туреччина).

“У якийсь момент Кадар буквально вибухнув емоціями і при всій команді нагрубив головному тренеру “Динамо” Олексію Михайличенку. Після цього тренування захисник і був переведений до дублюючого складу. Можливо, цей захід носитиме тимчасовий характер - на випадок, якщо Кадар візьме під контроль свої емоції”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в основному складі “Динамо” Кадара замінить 20-річний Олександр Романчук.

Нагадаємо, футболісти київського “Динамо” наразі проводять другий тренувальний збір у Туреччині і завтра проведуть свій перший з шести запланованих спарингів. 5 лютого динамівці зіграють проти "Олімпії" (Любляна, Словенія).