ЗМІ дізналися, чому Кадара вивели з основного складу “Динамо”
Як стало відомо Dynamo.kiev.ua, причиною тому послужила його неприйнятна поведінка на вечірньому тренуванні команди під час другого збору в Белеку (Туреччина).
“У якийсь момент Кадар буквально вибухнув емоціями і при всій команді нагрубив головному тренеру “Динамо” Олексію Михайличенку. Після цього тренування захисник і був переведений до дублюючого складу. Можливо, цей захід носитиме тимчасовий характер - на випадок, якщо Кадар візьме під контроль свої емоції”, - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, в основному складі “Динамо” Кадара замінить 20-річний Олександр Романчук.
Нагадаємо, футболісти київського “Динамо” наразі проводять другий тренувальний збір у Туреччині і завтра проведуть свій перший з шести запланованих спарингів. 5 лютого динамівці зіграють проти "Олімпії" (Любляна, Словенія).