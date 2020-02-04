Болгарська тенісистка Томова: Хотілося б взяти реванш у збірної України
Разом з тим, тенісистка хотіла б взяти реванш за поразку від українок у лютому 2019 року в Польщі, повідомляє XSport.
"У мене немає ніяких серйозних очікувань від майбутнього виступу. У нас була хороша підготовка взимку, та й минулого сезону ми здорово попрацювали разом із командою. Звичайно, хотілося б взяти реванш в української збірної. Нині у нас більше досвіду і ми більше виступаємо разом . У мене була нагода поспілкуватися й потренуватися з нашими гравцями в ATP Cup. Вони билися як леви. Звичайно, їхній виступ позитивно позначився й на нас", - заявила Томова.
Розклад матчів збірної України у Таллінні:
6 лютого. 16.00. Україна - Болгарія
7 лютого. 16.00. Україна - Хорватія.
8 лютого о 13.00 розпочнуться поєдинки за право виходу до плей-офф Світової групи.