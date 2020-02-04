Українка Калініна стартує на стотисячнику ITF у Мідленді
Укрінформ
Киянка Ангеліна Калініна виступить в одиночному та парному розрядах турніру ITF Dow Tennis Classic у Мідленді (США) із призовим фондом 100 тис дол,
У вівторок Ангеліна (№159 WTA) у стартовому колі зіграє з представницею Росії Валерією Савіних (191). Це буде перша зустріч тенісисток, повідомляє Укрінформ.
У парній сітці Калініна виступить разом з американкою Медісон Бренгл. Першими суперницями дуету стануть треті "ракетки" змагань - німкеня Мона Бартель та Розалі ван дер Гук з Нідерландів.
Тернір в Мідленді завершиться 9 лютого.