Українка Калініна стартує на стотисячнику ITF у Мідленді

Киянка Ангеліна Калініна виступить в одиночному та парному розрядах турніру ITF Dow Tennis Classic у Мідленді (США) із призовим фондом 100 тис дол,

У вівторок Ангеліна (№159 WTA) у стартовому колі зіграє з представницею Росії Валерією Савіних (191). Це буде перша зустріч тенісисток, повідомляє Укрінформ.

У парній сітці Калініна виступить разом з американкою Медісон Бренгл. Першими суперницями дуету стануть треті "ракетки" змагань - німкеня Мона Бартель та Розалі ван дер Гук з Нідерландів.

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Тернір в Мідленді завершиться 9 лютого.