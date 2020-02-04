Українська стрибунка Геращенко виграла змагання у Чехії
Укрінформ
Українка Ірина Геращенко виграла міжнародні змагання зі стрибків у висоту Beskydska latka, які відбулися у місті Тржинець (Чехія).
На змаганнях у Чехії Ірина Геращенко і Юлія Чумаченко показали однаковий результат - 1,92 м, проте за спробами “золото” дісталося саме Ірині Геращенко. Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.
Юлія Чумаченко посіла друге місце, а третьою стала американська легкоатлетка.
Нагадаємо, що 2 лютого в Іспанії відбувся напівмарафон Granollers Half Marathon, переможницею якого стала Дар’я Михайлова. Її результат - 72.39 хв.
А 1 лютого Яна Качур перемогла з бігу на 400 метрів (53,43 с) в Мондвіллі (Франція) на міжнародному легкоатлетичному турнірі, який проводився під егідою ЕА.