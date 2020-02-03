Клуб Зозулі «Альбасете» отримав нового головного тренера

Лукас Алькарас рятуватиме клуб від вильоту з другого іспанського дивізіону (Сегунди).

Іспанський тренер Лукас Алькарас очолив «Альбасете», повідомляє офіційний сайт клубу. Угода з 53-річним наставником розрахована до кінця поточного сезону.

Алькарас приступить до роботи в середу (5 лютого). Іспанець змінив на посту головного тренера «Альбасете» Луїса Мігеля Раміса, якого звільнили через слабкі результати команди.

Раніше Алькарас працював у багатьох іспанських клубах. Найвідоміші - «Гранада», «Альмерія», «Сарагоса», «Леванте», «Кордова». Також він очолював грецький «Аріс» і збірну Алжиру.

Нагадаємо, що за «Альбасете» виступає український нападник Роман Зозуля. У нинішньому сезоні 30-річний форвард провів 24 матчі за іспанський клуб. В його активі три голи і одна результативна передача.

«Альбасете» йде в зоні вильоту, поступаючись «Реал Ов'єдо» і «Малазі» за додатковими показниками.