Козлова не зіграє за Україну в Кубку Федерації

В заявку збірної потрапила Марта Костюк.

Українська тенісистка Катерина Козлова через травму не допоможе національній команді в матчах Кубка Федерації, повідомляє сторінка Федерації тенісу України в Facebook.

Після відмови Козлової в заявку збірної України потрапила Марта Костюк. Вона разом з іншими українськими тенісистками вже прибула в Таллінн, де почала підготовку до майбутніх матчів.

Крім Костюк, збірну України представлятимуть Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Катаріна Завацька. Капітан команди - Михайло Філіма.

Збірна України зіграє у Першій групі Євро-Африканської зони. 6 лютого українки зустрінуться зі збірною Болгарії, 7 лютого - збірної Хорватії.