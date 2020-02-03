Футбол: "Олександрія" перемогла, "Львів" зіграв унічию в Туреччині

Бронзовий призер чемпіонату української Прем'єр-ліги футбольний клуб "Олександрія" провів у понеділок контрольний поєдинок проти володаря Кубка Казахстану "Кайсара".

Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь українців. М'яч на 38-й хвилині забив Євген Протасов, повідомляє Укрінформ.

На 6 лютого "Олександрія" запланувала контрольний матч з клубом "Левські", який йде на другому місці у чемпіонаті Болгарії.

Сьогодні також провів спаринг у Туреччині ФК "Львів", який зустрічався із сербською "Войводиною". Результат матчу - 0:0.

Наступний поєдинок льв'яни зіграють проти сербського клубу "Графічар".