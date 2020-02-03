У Зозулі в “Альбасете” буде новий наставник
Укрінформ
Іспанський футбольний клуб “Альбасете”, за який виступає український нападник Роман Зозуля, розірвав контракт із головним тренером Луїсом Мігелем Рамісом.
Керівництво клубу на задоволене спортивними результатами команди в останні місяці. Про це повідомляє пресслужба ФК “Альбасете”.
Клуб подякував Луїсу Мігелю Рамісу та його тренерському штабу за успіхи команди у минулому сезоні.
Ім’я нового наставника команди Романа Зозулі поки не називається.
Нагадаємо, що “Альбасете” не виграє вже 9 матчів поспіль і наразі посідає 19 місце в турнірній таблиці Сегунди.