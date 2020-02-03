Четверо футболістів "Динамо" працюють за індивідуальною програмою

На другому тренувальному зборі київського Динамо "в Туреччині четверо футболістів поки тренуються окремо від основної групи.

За окремою програмою у понеділок займалися Микита Бурда, Віктор Циганков, Артем Шабанов та Назарій Русин, повідомляє пресслужба динамівців.

У Циганкова м'язове ушкодження передньої поверхні стегна. Поза загальною групою за прогнозами медичного штабу він проведе ще близько тижня, хоча цей термін може скоротитися", - зазначається у повідомленні.

У Шабанова запалення ахіллового сухожилля, а Русин підвернув голеностоп.

Бурда проходить тривале відновлення, тому за індивідуальною програмою він займатиметься протягом усього збору.