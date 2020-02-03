Збірна України з тенісу прибула до Таллінна (Естонія), де 6 — 7 лютого зіграє матчі Кубка Федерації.

Друга “ракетка” України Даяна Ястремська вже провела перше тренування, повним же складом збірна України вийде на корти завтра, 4 лютого. Про це повідомляє пресслужба Федерації тенісу України у Facebook.

“Кубок Федерації. Збірна України прибула до Таллінна. Перше тренування провела Даяна Ястремська. Завтра на корти вийдуть вже у повному складі”, - йдеться в повідомленні.

Збірна України з тенісу прибула до Таллінна / Фото: ФТУ

Нагадаємо, що на Кубку Федерації-2020 жіноча збірна України у Першій групі Євро-Африканської зони зіграє проти Хорватії (6 лютого) і Болгарії (7 лютого). У групі В зіграють Італія, Естонія, Австрія і Греція.

У суботу, 8 лютого, відбудуться поєдинки за право вийти у плей-офф Світової групи (лідери груп А і В зіграють проти команд, що посядуть другі місця в інших групах).

За збірну України гратимуть Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Леся Цуренко, Катерина Козлова і Катаріна Завацька. Капітан команди - Михайло Філіма.