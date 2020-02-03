Каратистка Терлюга – найкраща спортсменка січня в Україні

Каратистка Анжеліка Терлюга вдруге визнана кращою спортсменкою місяця в Україні.

Анжеліка Терлюга стала кращою спортсменкою України в січні за версією НОК України, а її тренер - кращим тренером січня. Про це повідомляє пресслужба НОК України.

“Підводячи підсумки спортивного місяця, Національний олімпійський комітет України визнав каратистку Анжеліку Терлюгу найкращою спортсменкою січня в Україні. Її особистого наставника Дениса Морозова названо найкращим тренером місяця”, - йдеться в повідомленні.

У січні Анжеліка Терлюга успішно виступила на двох престижних міжнародних турнірах: здобула перемогу на турнірі Karate1 Серії А в Сантьяго (Чилі) та стала срібною призеркою етапу Прем'єр Ліги Karate1 у Парижі (Франція).

Українська каратистка у ваговій категорії 55 кг очолює світовий рейтинг і знаходиться у лідерах олімпійського заліку на участь в Олімпійських іграх-2020 у Токіо (Японія).

Анжеліка Терлюга вдруге отримала звання найкращої спортсменки місяця в Україні. Раніше НОК України удостоював її такого звання у травні 2018 року.