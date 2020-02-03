Переможцем Супербоула вперше за 50 років став “Канзас Сіті”
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Укрінформ
Професіональний клуб з американського футболу “Канзас Сіті Чіфс” став переможцем Супербоула-2020.
“Канзас Сіті Чіфс” виграв чемпіонат НФЛ вперше за 50 років, повідомляє Sport Arena.
Фінальний поєдинок чемпіонату НФЛ “Канзас Сіті Чіфс” - “Сан Франциско Форті Найнерс” завершився з рахунком 31:20 (7: 3, 3: 7, 0:10, 21: 0), а 24-річний футболіст Махоумс став наймолодшим квотербеком в історії, який отримав приз MVP Супербоула.
Махоумс зробив 26 точних передач із 42 на 286 ярдів, а також заробив два тачдауни на пасі та один - на прийомі, зробивши два перехоплення.
FINAL: The @Chiefs are Super Bowl Champions! #SBLIV #ChiefsKingdom— NFL (@NFL) February 3, 2020
(by @Lexus) pic.twitter.com/VEpRVSlXGo
“Сан-Франциско” у свою чергу програв другий Супербоул в історії і не зміг зрівнятися за кількістю чемпіонських із клубами “Піттсбург” і “Нью-Інгленд”.
Фото: Getty Images