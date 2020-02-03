Переможцем Супербоула вперше за 50 років став “Канзас Сіті”

Професіональний клуб з американського футболу “Канзас Сіті Чіфс” став переможцем Супербоула-2020.

“Канзас Сіті Чіфс” виграв чемпіонат НФЛ вперше за 50 років, повідомляє Sport Arena.

Фінальний поєдинок чемпіонату НФЛ “Канзас Сіті Чіфс” - “Сан Франциско Форті Найнерс” завершився з рахунком 31:20 (7: 3, 3: 7, 0:10, 21: 0), а 24-річний футболіст Махоумс став наймолодшим квотербеком в історії, який отримав приз MVP Супербоула.

Махоумс зробив 26 точних передач із 42 на 286 ярдів, а також заробив два тачдауни на пасі та один - на прийомі, зробивши два перехоплення.

“Сан-Франциско” у свою чергу програв другий Супербоул в історії і не зміг зрівнятися за кількістю чемпіонських із клубами “Піттсбург” і “Нью-Інгленд”.

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