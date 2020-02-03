Українець Молчанов виступить у парній сітці турнірі АТР в Індії
Укрінформ
Киянин Денис Молчанов зіграє в основній сітці парних змагань турніру Асоціації тенісистів-професіоналів Tata Open Maharashtra у місті Пуне (Індія).
У стартовому колі суперниками українсько-тайванського дуету Молчанов/Чен-Пен Се стане шведсько-індонезійська пара Андре Горанссон/Крістофер Рунгкат, повідомляє Укрінформ.
У парному рейтингу АТР Молчанов нині посідає 88-е місце.
Тенісні змагання в Пуне пройдуть з 3-го по 9 лютого. Призовий фонд турніру - 546 тис 355 дол.