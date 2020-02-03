Євген Шахов із “Лечче” здобув першу домашню перемогу в сезоні в Серії А

Півзахисник національної збірної України з футболу Євген Шахов взяв участь у переможному матчі свого італійського клубу “Лечче” в Серії А.

У поєдинку 22 туру італійської Серії А футболісти “Лечче” вдома розгромили “Торіно” з рахунком 4:0, а Євген Шахов вийшов на поле на 72-й хвилині матчу. Про це повідомляє УАФ.

Це перша домашня перемога команди Шахова у сезоні. Наразі “Лечче” має 18 очок і посідає 17 місце в турнірній таблиці Серії А.

Всього в нинішньому сезоні Євген Шахов відіграв за свій італійський клуб у 13 матчах і відзначився двома результативними передачами.

Фото: twitter/officialuslecce