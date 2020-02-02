Стаховський вийшов у фінал кваліфікації на турнірі ATP у Франції

Перша "ракетка" України Сергій Стаховський подолав стартовий бар'єр кваліфікації на турнірі Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) Open Sud de France в Монпельє (Франція) із призовим фондом €606,35 тис.

У півфіналі відбору Стаховський (№153 в рейтингу ATP) за півтори години переміг росіянина Олексія Ватутіна (№ 207) - 6:3, 5:7, 6:1, повідомляє Укрінформ.

Суперники втретє зустрілися в очному протистоянні, киянин повів у рахунку - 2:1.

У фіналі кваліфікації за вихід до основної сітки турніру Стаховський зійдеться з переможцем матчу між сербом Данилом Петровичем (№166) та японцем Хірокі Морія (№212).

Читайте також: Серб Джокович увосьме виграв Australian Open

Open Sud de France пройде з 3 по 9 лютого.

Торік турнір ATP в Монпельє виграв француз Жо-Вілфрід Цонга.