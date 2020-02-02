Серб Джокович увосьме виграв Australian Open

Сербський тенісист Новак Джокович став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open) - першого в сезоні турніру серії Grand Slam, який завершився в Мельбурні (загальний призовий фонд - $49,5 млн).

У фінальному матчі, який тривав 4 години, Джокович у п'яти сетах завдав поразки австрійцю Домініку Тіму з рахунком 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4, повідомляє Укрінформ.

Для 32-річного Джоковича це був восьмий фінал на Australian Open, в якому Новак здобув восьму перемогу. Серб виграв 17-й титул Grand Slam і повернув собі першу сходинку у світовій класифікації.

26-річний Тім програв третій у кар'єрі фінал турніру серії Grand Slam. У вирішальних поєдинках Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос) у 2018 та 2019 роках Домінік поступився іспанцю Рафаелю Надалю.

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Другий у сезоні турнір серії Grand Slam - Відкритий чемпіонат Франції пройде в Парижі з 24 травня по 7 червня.