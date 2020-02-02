«Динамо» полетіло на другий збір до Туреччини

Кияни зіграють шість спарингів.

«Динамо» вирушило на другий тренувальний збір до Туреччини, передає офіційний сайт клубу.

У неділю, 2 лютого, кияни вилетіли з аеропорту Бориспіль в Анталію. У турецькому Белеку вони пробудуть до 16 лютого.

Разом з командою відправився травмований центральний захисник Микита Бурда, який тренуватиметься окремо з тренером-реабілітологом.

В Анталії «біло-сині» зіграють шість контрольних матчів - проти «Олімпії» (Любляна, Словенія), «Стремсгодсет» (Драммен, Норвегія), «Бораца» (Баня Лука, Боснія), БАТЕ (Борисов, Білорусь), «Тоболу» (Костанай, Казахстан) і «Динамо» (Тбілісі , Грузія).

Повний список футболістів, які полетіли з командою:

Воротарі: Денис Бойко, Георгій Бущан, Владислав Кучерук.

Захисники: Денис Попов, Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Йосип Пиварич, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Олександр Сирота.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Мохаммед Кадірі, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Карлос Де Пена, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Міккель Дуелунд.

Нападники: Фран Соль, Назарій Русин.

Нагадаємо, що в порівнянні з першим збором в Белеку, голкіпер Руслан Нещерет, захисники Ілля Забарний і Костянтин Вівчаренко, а також півзахисник Георгій Цитаїшвілі приєдналися до команди U-19, яка готується до матчів плей-офф Юнацької ліги УЄФА проти загребського «Динамо».

Не полетів з командою травмований бельгійський новачок Ібрагім Каргбо. Також в заявці відсутній і нігерієць Беніто.