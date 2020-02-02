Американець Рам і британець Солсбері виграли Australian Open у парному розряді

На першому в сезоні турнірі серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу в Мельбурні визначилися переможці у чоловічому парному розряді.

Чемпіоном Australian Open став американсько-британський дует Раджив Рам - Джо Солсбері, який з рахунком 6:4, 6:2 обіграв у фіналі австралійців Макса П'юрселла і Люка Севілла, повідомляє Укрінформ. Зустріч тривала 1 годину 11 хвилин. Рам і Солсбері вперше виграли турнір серії Grand Slam. Читайте також: Американка Кенін виграла Australian Open Відкритий чемпіонат Австралії (загальний призовий фонд - $49,5 млн) завершиться сьогодні чоловічим фіналом Новак Джокович (Сербія) - Домінік Тім (Австрія).