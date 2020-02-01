Безус забиває другий матч поспіль, «Гент» знову перемагає

«Гент» обіграв «Мехелен» 3:0.

В матчі 24-го туру чемпіонату Бельгії «Гент» обіграв на виїзді «Мехелен» 3:0. Один з м’ячів у переможців забив український півзахисник Роман Безус, повідомляє Укрінформ.

Український півзахисник «Гента» Роман Безус вийшов у стартовому складі команди. Вже на 1-й хвилині Безус забив м’яч і вивів «Гент» вперед.

Це 7-й гол Романа Безуса в цьому сезоні чемпіонату Бельгії. В минулому турі Безус забив у ворота «Генка».

Також в цьому матчі в складі «Гента» зіграв український захисник Ігор Пластун. Український нападник «Гента» Роман Яремчук не грав, він проходить відновлення після операції.

«Гент» переміг 3:0, набрав 48 очок і залишається на другому місці чемпіонату Бельгії. Лідирує в бельгійській лізі «Брюгге», який набрав 54 очки і має матч в запасі.