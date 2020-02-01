Збірна України з футзалу програла сербам у відборі чемпіонату світу

Футзалісти національної збірної України поступилися у суботу господарям поля із Сербії (2:5) у стартовому матчі елітраунду відбору чемпіонату світу 2020 року.

М'ячі на майданчику арени "Спортхолл" сербського міста Ніш забили: Артем Фаренюк (29-та хвилина) та Ігор Корсун (39) - у складі українців; Марко Пршич (12, 22), Страхінья Петров (15), Драган Томич (29) і Стефан Ракич (30) - у сербів, повідомляє Укрінформ.

Сьогодні у квартеті В елітраунду також відбудеться гра Іспанія - Франція. 2 лютого українці зустрінуться з іспанцями, 4-го - з французами.

Додамо, що за регламентом змагань переможці групи (загалом в елітраунді 4 квартети) напряму потраплять на чемпіонат світу. Команда, яка посяде друге місце, вийде до плей-офф, де будуть розіграні ще дві путівки на мундіаль. (Збірна, що буде другою в нашій групі В, зустрінеться з представником квартету А, де виступають Португалія, Італія, Фінляндія та Білорусь). Стикові матчі заплановані на 9-те та 12 квітня.

Фінальна частина світової першості пройде у Литві з 12 вересня по 4 жовтня.