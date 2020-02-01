АПЛ: «Ліверпуль» переміг «Саутгемптон» і відірвався від «Ман Сіті» на 22 очки

«Червоні» здобули 24-у перемогу в сезоні.

В матчі 25-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Ліверпуль» обіграв на власному полі «Саутгемптон» 4:0, повідомляє Укрінформ.

Гості протримались лише один тайм. Після перерви «Ліверпуль» забив чотири м’ячі (Салах-2, Окслейд-Чемберлен, Хендерсон) і здобув 24 перемогу в 25 матчах цього сезону в АПЛ.

Команда Юргена Клоппа впевнено лідирує в АПЛ. «Ліверпуль» набрав 73 очки і випереджає другу команду ліги «Ман Сіті» на 22 очки. Свій матч 25-го туру АПЛ «Ман Сіті» зіграє 2 лютого на виїзді проти «Тоттенгема».