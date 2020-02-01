ФК "Маріуполь" вирушив на другий збір до Туреччини

Футбольний клуб української Прем'єр-ліги у суботу вирушив на другий зимовий збір, який пройде поблизу міста Сіде (Туреччина).

Крманда Олександра Бабича перебуватие в Туреччині дванадцять днів. За цей період маріупольці проведуть 6 спарингів. Нины відомі чотири опонента, повідомляє пресслужба українського клубу. Читайте також: ФК "Карпати" переміг словацький клуб "Середь" на турецькому зборі Суперники, з якими вже заплановані матчі в Сіде: 6 лютого - "Штріпфінг" (Австрія) 6 лютого - "Славія" (Болгарія) 10 лютого - "Чорноморець" (Україна) 13 лютого - "Локомотив" (Грузія).