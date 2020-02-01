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ФК "Маріуполь" вирушив на другий збір до Туреччини

Укрінформ
Футбольний клуб української Прем'єр-ліги у суботу вирушив на другий зимовий збір, який пройде поблизу міста Сіде (Туреччина).

Крманда Олександра Бабича перебуватие в Туреччині дванадцять днів. За цей період маріупольці проведуть 6 спарингів. Нины відомі чотири опонента, повідомляє пресслужба українського клубу. 

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Суперники, з якими вже заплановані матчі в Сіде:

6 лютого - "Штріпфінг" (Австрія)

6 лютого - "Славія" (Болгарія)

10 лютого - "Чорноморець" (Україна)

13 лютого - "Локомотив" (Грузія).

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