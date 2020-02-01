ФК "Маріуполь" вирушив на другий збір до Туреччини
Укрінформ
Футбольний клуб української Прем'єр-ліги у суботу вирушив на другий зимовий збір, який пройде поблизу міста Сіде (Туреччина).
Крманда Олександра Бабича перебуватие в Туреччині дванадцять днів. За цей період маріупольці проведуть 6 спарингів. Нины відомі чотири опонента, повідомляє пресслужба українського клубу.
Суперники, з якими вже заплановані матчі в Сіде:
6 лютого - "Штріпфінг" (Австрія)
6 лютого - "Славія" (Болгарія)
10 лютого - "Чорноморець" (Україна)
13 лютого - "Локомотив" (Грузія).