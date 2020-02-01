Українець Пономар вийшов до півфіналу тенісного турніру суперкатегорії
Укрінформ
Олександр Пономар з Чорноморська Одеської області зіграє у півфінал престижного юнацького турніру (вік тенісистів - 14 років і молодші) Super Category Les Petits As в місті Тарб (Франція).
У чвертьфіналі Олександр, посіяний під третім номером, легко обіграв італійця Федеріко Чину - 6:2, 6:0, повідомляє Укрінформ.
Зустріч тривала лише 46 хвилин.
За вихід у фінал Пономар посперечається з лідером посіву Атаканом Караханом з Туреччини.
Хардові змагання на кортах Тарба завершаться 2 лютого.