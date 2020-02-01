НБА: 13 очок Михайлюка не допомогли «Детройту» обіграти «Торонто»

«Пістонз» зазнали п’ятої поразки поспіль.

Захисник «Детройт Пістонз» Святослав Михайлюк набрав 13 очок в домашньому матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Торонто Репторс» (92:105), повідомляє Укрінформ.

Український баскетболіст розпочав гру у стартовому складі і відіграв 26 хвилини. В активі Михайлюка 13 очок, 4 підбирання і 2 результативні передачі.

Для Святослава сьогоднішній матч став 42-м у нинішньому сезоні. В середньому Михайлюк набирає 8,7 очок за гру.

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«Детройт» зазнав п’ятої поразки поспіль і посідає 10-е місце у Східній конференції НБА.