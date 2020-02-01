Захисник «Динамо» Самбрано перейшов в «Бока Хуніорс»

Перуанець продовжить кар’єру в чемпіонаті Аргентини.

Захисник «Динамо» Карлос Самбрано продовжить кар'єру в «Бока Хуніорс», повідомляє офіційний сайт киян. Аргентинський клуб викупив контракт 30-річного гравця збірної Перу.

Деталі переходу Самбрано не розголошуються. Раніше повідомлялося, що «Бока Хуніорс» заплатить за трансфер захисника 1,5 мільйона доларів.

Карлос перейшов в київське «Динамо» в січні 2018 року, але не зіграв за основну команду киян жодного матчу. Минулий сезон перуанець провів в оренді в швейцарському «Базелі». Він зіграв в 9 поєдинках і забив один гол. В цьому сезоні Самбрано зіграв 7 матчів за дублюючий склад «Динамо».

Раніше «Динамо» віддало нападника Жерсона Родрігеса в оренду в турецький «Анкарагюджю». Також в січні в оренду пішли ще два гравці киян: захисник Сідклей і півзахисник Денис Гармаш.