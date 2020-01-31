Гендиректор «Шахтаря» зірвав трансфер Матвієнка в «Арсенал» - агент

Олег Смалійчук звинувачує Сергія Палкіна.

Футбольний агент Олег Смалійчук розповів, що генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін зірвав трансфер захисника «гірників» Миколи Матвієнка в лондонський «Арсенал», повідомляє Football24.ua.

«Арсенал» дійсно звернувся до мене і до мого партнера Артуро. Звичайно ж, клубом «Арсенал» на наші імена були виписані документи, які ексклюзивно уповноважували нас від імені лондонців вступити у переговори. Це був хороший проект, на якому «Шахтар» заробив би не тільки імідж, але й хороші гроші.

Зірвав перехід саме Палкін. Але як саме він буде відповідати і перед ким – це вже не мої проблеми. Єдине можу додати, що в Європі люди ведуть бізнес із поняттям етики та правил Fair Play, тому напрацьовані українські схематози в європейському футболі не проскакують. Потенційні покупці просто роблять висновки про таких менеджерів і перемикаються на інші варіанти», - сказав Смалійчук.

Нагадаємо, що «Арсенал» запропонував «Шахтарю» варіант з орендою Матвієнка до кінця сезону за 4,5 мільйона фунтів із зобов’язанням викупу гравця за 22 мільйони. «Гірники» хотіли за трансфер захисника 30 мільйонів фунтів.

Після зриву трансферу Матвієнка «Арсенал» взяв в оренду захисника «Фламенго» Пабло Марі.