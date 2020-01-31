Велика баскетбольна подія запланована на 1 лютого в київського Палаці спорту.

Сьогодні, 31 січня, в ТРЦ «Гулівер» відбулась презентація Матчу зірок баскетбольної Суперліги, який пройде у столичному Палаці спорту 1 лютого, повідомляє Укрінформ.

Під час заходу відбулась фото та автографсесія за участі гравців, які зіграють у Матчі зірок та братимуть участь у конкурсній програмі.

Вболівальники та журналісти мали змогу поспілкуватися з учасниками зіркової події та отримали акредитації.

Відбулась презентація Матчу зірок Суперліги/ Фото: Євген Котенко

Також серед вболівальників розіграли квитки на подію у Палаці спорту.

Нагадаємо, 1 лютого Київ чекає грандіозна баскетбольна подія. Після 10-річної паузи в столиці знову пройде Матч зірок Суперліги Паріматч, який організатори назвали «Назад в майбутнє». На паркет Палацу спорту вийдуть найкращі баскетболісти України та зірки естради.