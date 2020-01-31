Відбулась презентація Матчу зірок Суперліги
Сьогодні, 31 січня, в ТРЦ «Гулівер» відбулась презентація Матчу зірок баскетбольної Суперліги, який пройде у столичному Палаці спорту 1 лютого, повідомляє Укрінформ.
Під час заходу відбулась фото та автографсесія за участі гравців, які зіграють у Матчі зірок та братимуть участь у конкурсній програмі.
Вболівальники та журналісти мали змогу поспілкуватися з учасниками зіркової події та отримали акредитації.
Відбулась презентація Матчу зірок Суперліги/ Фото: Євген Котенко
Також серед вболівальників розіграли квитки на подію у Палаці спорту.
Нагадаємо, 1 лютого Київ чекає грандіозна баскетбольна подія. Після 10-річної паузи в столиці знову пройде Матч зірок Суперліги Паріматч, який організатори назвали «Назад в майбутнє». На паркет Палацу спорту вийдуть найкращі баскетболісти України та зірки естради.