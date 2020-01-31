ФК "Олександрія" відправився на другий турецький збір
Укрінформ
У п'ятницю, 31 січня, гравці футбольного клубу української Прем'єр-ліги "Олександрія" вирушили на другий турецький збір.
Бронзові призери чемпіонату України базуватимуться у Белеку, повідомляє Zbirna.com.
Команда запланувала зіграти в Туреччині шість контрольних поєдинків.
Розклад спарингів "Олександрії" на другому зборі:
3 лютого. Суперник - "Кайсар" (Казахстан)
6 лютого - "Левські" (Болгарія)
9 лютого - "Кизилжар" (Казахстан)
9 лютого - суперник уточнюється
12 лютого - "Динамо", Тбілісі (Грузія)
12 лютого - "Дніпро-1" (Україна).
Після того, як 14 лютого олександрійці повернуться в Україну, футболісти отримають кілька днів вихідних. Потім команда продовжить підготовку до першого офіційного матчу 2020 року в чемпіонаті України проти ковалівського "Колоса", що відбудеться 23 лютого.