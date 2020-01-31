Лунін визнаний кращим гравцем “Ов’єдо” у січні - Fútbol Mahou

Лунін визнаний кращим гравцем “Ов’єдо” у січні - Fútbol Mahou

Укрінформ
Український воротар іспанського футбольного клубу "Ов'єдо" Андрій Лунін визнаний кращим серед гравців команди в січні за версією Fútbol Mahou.

Український воротар переміг у голосуванні уболівальників на сторінці спонсора клубу у Twitter.

У січні Андрій Лунін став гравцем "Ов'єдо" і відіграв за команду три матчі, в яких пропустив 4 м’ячі. В останній грі "Ов'єдо" зіграв унічию з "Жироною" (1:1).

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Нагадаємо, 20-річний український воротар Андрій Лунін улітку 2018 року підписав шестирічний контракт з мадридським "Реалом". За "Ов'єдо" він виступає з січня на правах оренди. До цього був орендований клубами "Леганес" та "Вальядолід".

Фото: ФК "Ов'єдо"

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