У Києві запрацювала школа "Другий подих" для спортсменів-інвалідів

В Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка відкрито унікальну медіа-школу "Другий подих".

У ній навчатимуться колишні спортсмени-паралімпійці та дефлімпійці, люди з інвалідністю, які хочуть відкрити в собі нові таланти, наповнити життя іншими сенсами, повідомляє Укрінформ.

Ексспортсменам "Другий подих" надасть реальний шанс залишатися у спорті й надалі, але вже в ролі журналіста: розповідати широкій аудиторії про всі тонкощі тренувань і виступів атлетів, створюючи інформаційні випуски, коментуючи змагання тощо. Навчання в школі безкоштовне.

Ініціаторами проекту виступили Національний комітет спорту інвалідів України, Національна асамблея людей з інвалідністю, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На відкритті медіа-школи уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич, проректор КНУ імені Шевченка з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров, директор Інституту журналістики Володимир Різун, викладачі наголосили на важливості й значимості проекту, висловивши сподівання, що він стане кроком до розвитку дієвої системи освіти й реабілітації спортсменів, які, закінчуючи активні виступи, обиратимуть свій подальший шлях.