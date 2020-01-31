Завацька зачохлила ракетку на турнірі ITF в Андрезьє-Бутеоні
Укрінформ
Українська тенісистка Катаріна Завацька не змогла вийти до чвертьфіналу турніру ITF із призовим фондом 60 тис дол у французькому місті Андрезьє-Бутеон.
У матчі другого раунду 19-річна уродженка Луцька (№107 WTA) поступилася 23-річній Ребеці Шрамковій зі Словаччини (174) - 1:6, 4:6, повідомляє Укрінформ.
Зустріч на корті тривала рівно 1 годину.
Нагадаємо, у стартовому колі Катаріна за 2 години 52 хвилини обіграла досвідчену француженку Міртій Жорж - 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:2.
Змагання в Андреьє-Бутеоні завершаться 2 лютого.