Український боксер Редкач заплатить $10 тисяч штрафу за укус суперника

Український боксер у напівсередній вазі Іван Редкач понесе суворе покарання за скандальну витівку в бою проти Денні Гарсії.

Іван Редкач у восьмому раунді вкусив опонента за плече. Тепер йому належить виплатити за це штраф у розмірі 10 тисяч доларів. Про це повідомляє Klitschko-brothers.com.

“За даними ЗМІ, Атлетична комісія штату Нью-Йорк застосувала щодо Редкача ряд санкцій. Зокрема, боксеру доведеться заплатити максимальний штраф в розмірі 10 тис. доларів за "небезпечну, неналежну і неспортивну поведінку", - йдеться в повідомленні.

Атлетична комісія штату Нью-Йорк також на рік призупинила дію ліцензії боксера.

А ще контролюючий орган вимагає, щоб Редкача позбавили гонорару за бій. Ці гроші мають піти на рахунок самої комісії.

Боксер має право оскаржити дане покарання.

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Як повідомлялося, в ніч на 26 січня Іван Редкач одноголосним рішенням суддів програв американцю Денні Гарсії поєдинок за статус обов'язкового претендента на пояс чемпіона WBC в напівсередній вазі. Бій відбувся в Брукліні (Нью-Йорк, США) і завершився з рахунком 118:110, 117:111, 117:111.