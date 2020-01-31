Угорка Бабош і француженка Младенович виграли Australian Open у парному розряді

На першому в сезоні турнірі серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу в Мельбурні визначилися переможці в жіночому парному розряді.

Чемпіоном Australian Open став угорсько-французький дует Тімея Бабош - Крістіна Младенович, який з рахунком 6:2, 6:1 обіграв у фіналі тайваньсько-чеський тандем Шувей Се - Барбора Стрицова, повідомляє Укрінформ.

Зустріч тривала 1 годину 15 хвилин.

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Бабош та Младенович вдруге перемогли у Мельбурні після тріумфу у 2018 році. На рахунку угорсько-французького дуету титул Grand Slam і на Відкритому чемпіонаті Франції (2019). Младенович також виграла Ролан Гаррос-2016 у парі із співвітчизницею Каролін Гарсією.

Відкритий чемпіонат Австралії (загальний призовий фонд - $49,5 млн) завершиться 2 лютого.

Фото: Getty Images.