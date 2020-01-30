УХЛ: «Донбас» розгромив «Динамо»

«Донбас» повернувся на друге місце.

В матчі 32-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Донбас» розгромив на виїзді «Динамо» (Харків) 10:0. Про це повідомляє Укрінформ.

«Донбас» очікувано не мав проблем в Харкові і оформив результативну перемогу – 10:0. Шайби закинули: Захаров, Костиков, Большаков, Коренчук (двічі), Яковлєв, Лялька, Подзиньш, Григорьєв.

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук» - 77 (31). На друге місце піднявся «Донбас» - 67 (31). «Дніпро» став третім - 66 (32). «Білий Барс» посідає четверту позицію – 47 (31).

Нагадаємо, в центральному матчі 32-го туру УХЛ «Кременчук» переміг вдома «Дніпро» (Херсон) 3:2 (2:2, по булітам 3:0).