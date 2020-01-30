Полтавська "Ворскла" знову зіграла внічию у Туреччині

Футболісти полтавської "Ворскли" завершили миром у четверг контрольний поєдинок проти клубу "Дріта" (Г'їлані, Косово).

Зустріч у турецькій Анталії принесла результат 1:1, повідомляє Укрінформ.

Для команди Юрія Максимова це третя нічия поспіль у контрольних матчах сбора в Турции. Раніше полтавці зіграли 3:3 з польським клубом "Лодзь" та 1:1 - із сербським "Радником".

Нагадаємо, на зимову перерву "Ворскла" пішла на 11-у місці в турнірній таблиці чемпіонату України. 22 лютого команда Юрія Максимова зіграє у Києві з "Динамо".