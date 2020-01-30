Комітет арбітрів УАФ назвав матчі, під час яких застосують VAR
Як повідомляє пресслужба УАФ, до списку поєдинків можуть бути внесені корективи.
Календар ігор національних футбольних змагань, на яких використають систему VAR:
19-й тур української Прем'єр-ліги
"Динамо" (Київ) - "Ворскла" (Полтава), НСК "Олімпійський" (Київ)
"Шахтар" (Донецьк) - "Десна" (Чернігів), ОСК "Металіст" (Харків)
20-й тур
"Дніпро-1" - "Динамо" (Київ), "Дніпро-Арена" (Дніпро)
"Зоря" (Луганськ) - "Олімпік" (Донецьк), "Славутич-Арена" (Запоріжжя)
21-й тур
"Динамо" (Київ) - "Колос" (Ковалівка), НСК "Олімпійський" (Київ)
"Шахтар" (Донецьк) - "Дніпро-1", ОСК "Металіст" (Харків)
22-й тур
"Олександрія" - "Динамо" (Київ), "Ніка" (Олександрія)
"Дніпро-1" - "Маріуполь". "Дніпро-Арена" (Дніпро)
1/4 фіналу Кубка України
"Динамо" (Київ) - "Олександрія", НСК "Олімпійський" (Київ)
"Десна" (Чернігів) - "Ворскла" (Полтава), стадіон імені Юрія Гагаріна (Чернігів).