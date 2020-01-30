ФК "Ворскла" офіційно підписав контракт із захисником Опанасенком

Черговим зимовим новачком полтавскоого футбольного клубу "Ворскла" став 29-річний захисник Євген Опанасенко.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, сьогодні були узгоджені останні деталі контракту. Про умови угоди буде оголошено пізніше.

Уродженець Запоріжжя Опанасенко перейшов до "Ворскли" з турецького клубу "Коньяспор", у складі якого який виступав з 2018 року.

Опанасенко також грав за запорізький "Металург", одеський "Чорноморець" та луганську "Зорю", викликався до молодіжної збірної України.

Раніше під час зимового трансферного вікна "Ворскла" запросила до себе форвардів Руслана Степанюка та Владислава Кулача.

На фото: Євген Опанасенко (ліворуч) та головний тренер "Ворскли" Юрій Максимов.