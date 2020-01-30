ФК

ФК "Ворскла" офіційно підписав контракт із захисником Опанасенком

Укрінформ
Черговим зимовим новачком полтавскоого футбольного клубу "Ворскла" став 29-річний захисник Євген Опанасенко.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, сьогодні були узгоджені останні деталі контракту. Про умови угоди буде оголошено пізніше.

Уродженець Запоріжжя Опанасенко перейшов до "Ворскли" з турецького клубу "Коньяспор", у складі якого який виступав з 2018 року.

Опанасенко також грав за запорізький "Металург", одеський "Чорноморець" та луганську "Зорю", викликався до молодіжної збірної України.

Читайте також: Перший суперник збірної України на Євро-2020 є автором рекорду результативності

Раніше під час зимового трансферного вікна "Ворскла" запросила до себе форвардів Руслана Степанюка та Владислава Кулача.

На фото: Євген Опанасенко (ліворуч) та головний тренер "Ворскли" Юрій Максимов.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-