Визначилися фіналісти Australian Open у чоловічому парному розряді

У фіналі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу зіграють 11-ті сіяні американець Раджив Рам і британець Джо Солсбері, а також володарі wild card Люк Севілл і Макс Перселл з Австралії.

У півфіналі Рам і Солсбері за 1 годину 51 хвилину обіграли казахстанський дует Олександр Бублик/Михайло Кукушкін - 4:6, 6:3, 6:4, повідомляє Укрінформ. Читайте також: Стали відомі фіналістки парного розряду Australian Open В іншому матчі 1/2 фіналу тандем Перселл/Севілл також у трьох сетах здолав пару Іван Додіг (Хорватія)/Філіп Полашек (Словаччина) - 6:7 (11:9), 6:3, 6:4. Ця зустріч на корті тривала 2 години 22 хвилини. На фото: пара Раджив Рам/Джо Солсбері.