Олімпійський відбір з баскетболу з Китаю перенесли до Сербії

Епідемія коронавірусу, яка вирує у китайському місті Фушань, змусила виконавчий комітет Міжнародної федерації баскетболу перенести передолімпійський кваліфікаційний турнір національних жіночих збірних до Європи.

Змагання, які визначать ще 3 збірних учасниці Олімпійських ігор-2020 у Токіо (Японія), мали стартувати 6 лютого у Китаї. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

“Враховуючи те, що головним принципом при організації змагань є безпека для спортсменок і вболівальників, було прийняте рішення перенести турнір із небезпечної епідеміологічної зони до Європи.

Белград було обрано як місто з належною інфраструктурою, в якому проходитимуть матчі ще одного кваліфікаційного турніру, і не має потреби в оформленні віз для громадян Китаю, Південної Кореї, Іспанії та Великобританії. Збірні саме цих країн змагатимуться за путівки до Токіо 2020”, - йдеться в повідомленні.

Матчі олімпійського відбору проходитимуть у Белграді 6 - 9 лютого.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини. Станом на 30 січня від хвороби померли вже 170 осіб, підтверджені 7 783 випадки зараження.

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Сьогодні Всесвітня легка атлетика (European Athletics) повідомила про перенесення чемпіонату світу у приміщенні, який мав відбутися у Нанкіні 13-15 березня 2020 року, на березень 2021 року. Також відкладений на невизначений термін старт футбольного чемпіонату в Китаї.