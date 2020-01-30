"Шахтар" заробив у Лізі чемпіонів-2019/2020 понад €44 мільйони

Після групового раунду футбольної Ліги чемпіонів-2019/2020 по зароблених призових лідирують німецька "Баварія", іспанська "Барселона" та італійський "Ювентус".

Єдиний представник України на турнірі - донецький "Шахтар" збагатився, за даними аналітично-фінансового порталу SwissRamble, на 44,25 млн євро, повідомляє Zbirna.com.

15,25 млн євро "гірники" отримали в якості фіксованого платежу за участь. 2,7 млн ​​євро український клуб має за перемогу над італійською "Аталантою". Таку ж суму "Шахтар" отримав за три нічиї, 300 тис євро бонусу та 23,3 млн євро український клуб заробив завдяки коефіцієнту УЄФА.

Призові "Баварії" - 81,5 млн євро, "Барселони" - 80,8, "Ювентуса" - 80,4.